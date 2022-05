DIRETTA Giro d’Italia 2022, Belluno-Marmolada LIVE: Covi fa l’impresa sul Fedaia! Hindley nuova maglia rosa, crolla Carapaz (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 17.21 La terza vittoria in carriera per Alessandro Covi, tutte ottenute quest’anno: il successo alla Vuelta a Murcia e la tappa alla Vuelta a Andalucia. 17.20 Rivoluzionata la classifica generale: 1 Hindley Jai BORA – hansgrohe 86:07:19 2 Carapaz Richard INEOS Grenadiers 1:25 3 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 1:51 17.18 Questo l’ordine d’arrivo sulla Marmolada: 1 Covi Alessandro UAE Team Emirates 4:46:34 2 NOVAK Domen Bahrain – Victorious 0:323 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 0:37 4 PEDRERO Antonio Movistar Team 1:36 5 ARENSMAN Thymen Team DSM 1:50 6 Hindley Jai BORA – hansgrohe 2:30 7 LEEMREIZE Gijs Jumbo-Visma ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DEL17.21 La terza vittoria in carriera per Alessandro, tutte ottenute quest’anno: il successo alla Vuelta a Murcia e la tappa alla Vuelta a Andalucia. 17.20 Rivoluzionata la classifica generale: 1Jai BORA – hansgrohe 86:07:19 2Richard INEOS Grenadiers 1:25 3 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 1:51 17.18 Questo l’ordine d’arrivo sulla: 1Alessandro UAE Team Emirates 4:46:34 2 NOVAK Domen Bahrain – Victorious 0:323 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 0:37 4 PEDRERO Antonio Movistar Team 1:36 5 ARENSMAN Thymen Team DSM 1:50 6Jai BORA – hansgrohe 2:30 7 LEEMREIZE Gijs Jumbo-Visma ...

