“Devi tornare a casa”. Isola dei famosi, lascia definitivamente l’Honduras (Di sabato 28 maggio 2022) Isola dei famosi nuovo eliminato nella 20esima puntata. Venerdì 27 maggio il televoto a cui era chiamato il pubblico era “in positivo”: chi vuoi salvare tra Maria Laura De Vitis e Roger Balduino. Significa che il meno votato tra loro non avrebbe lasciato definitivamente il reality ma avrebbe raggiunto gli altri a Playa Sgamadissima. Ilary Blasi nel corso della diretta ha svelato il risultato del televoto aperto lunedì scorso. E come avevano previsto i sondaggi online, il naufrago meno votato tra Maria Laura De Vitis e Roger Balduino, entrambi molto discussi anche se per motivi diversi, è stato quest’ultimo. Isola dei famosi nuovo eliminato: “Devi tornare in Italia” La vera vittoria sul filo del rasoio perché per quanto riguarda le ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 maggio 2022)deinuovo eliminato nella 20esima puntata. Venerdì 27 maggio il televoto a cui era chiamato il pubblico era “in positivo”: chi vuoi salvare tra Maria Laura De Vitis e Roger Balduino. Significa che il meno votato tra loro non avrebbetoil reality ma avrebbe raggiunto gli altri a Playa Sgamadissima. Ilary Blasi nel corso della diretta ha svelato il risultato del televoto aperto lunedì scorso. E come avevano previsto i sondaggi online, il naufrago meno votato tra Maria Laura De Vitis e Roger Balduino, entrambi molto discussi anche se per motivi diversi, è stato quest’ultimo.deinuovo eliminato: “in Italia” La vera vittoria sul filo del rasoio perché per quanto riguarda le ...

