Calciomercato, PSG su Pepe dell’Arsenal: i dettagli (Di sabato 28 maggio 2022) PSG su Pepe per sostituire Angel Di Maria: i dettagli Dopo l’addio di Angel Di Maria, il PSG pensa già al suo possibile sostituto e secondo Footmercato avrebbe messo nel mirino Pepe dell’Arsenal. L’esterno ivoriano classe 1995 non rientra più nei piani dei Gunners ed è stato offerto ai campioni di Francia. VIDEO I 10 GOL PIU’ BELLI DELLA SERIE A 2021-2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) PSG super sostituire Angel Di Maria: iDopo l’addio di Angel Di Maria, il PSG pensa già al suo possibile sostituto e secondo Footmercato avrebbe messo nel mirino. L’esterno ivoriano classe 1995 non rientra più nei piani dei Gunners ed è stato offerto ai campioni di Francia. VIDEO I 10 GOL PIU’ BELLI DELLA SERIE A 2021-2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @PSG_inside, contatti continui per #Zidane. Ma #Pochettino potrebbe restare - DiMarzio : #Calciomercato | @PSG_inside, #Mbappé rimane: stasera l’annuncio - anperillo : Non posso dirvi dove, ma sembra che #Koulibaly abbia trasferito le sue auto in una capitale straniera ???? Sono comun… - Mika_Paname_ : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @PSG_inside, contatti continui per #Zidane. Ma #Pochettino potrebbe restare - Alexis7511 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @PSG_inside, contatti continui per #Zidane. Ma #Pochettino potrebbe restare -