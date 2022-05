Bonus cultura, scoperta truffa: sequestri per oltre 1,5 mln (Di sabato 28 maggio 2022) Adescavano 18enni su Instagram per monetizzare illecitamente i “Bonus cultura 18App” da 500 euro, causando così al Ministero della cultura un danno superiore al milione e mezzo di euro: è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Napoli che, coordinata dalla Procura (sostituto procuratore Mariella Di Mauro) ha notificato oggi 16 misure cautelari: un arresto in carcere (nei confronti di un napoletano, commerciante all’ingrosso di computer), undici ai domiciliari (anche la moglie del negoziante), tre obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e un obbligo di dimora. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Il governo non permette di comprare giornali con il Bonuscultura dedicato ai giovani Al centro dell’indagine c’è proprio la coppia, marito e moglie, i quali ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 28 maggio 2022) Adescavano 18enni su Instagram per monetizzare illecitamente i “18App” da 500 euro, causando così al Ministero dellaun danno superiore al milione e mezzo di euro: è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Napoli che, coordinata dalla Procura (sostituto procuratore Mariella Di Mauro) ha notificato oggi 16 misure cautelari: un arresto in carcere (nei confronti di un napoletano, commerciante all’ingrosso di computer), undici ai domiciliari (anche la moglie del negoziante), tre obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e un obbligo di dimora. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Il governo non permette di comprare giornali con ildedicato ai giovani Al centro dell’indagine c’è proprio la coppia, marito e moglie, i quali ...

