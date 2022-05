Basket | Serie A | l' Olimpia Milano batte con autorità Sassari e va sull' 1 - 0 - Sport - Basket - quotidiano net

Advertising

tvoggi : BASKET A2: DUE OVER TIME NON BASTANO, LA SEMIFINALE TRA SCAFATI E PIACENZA SI DECIDERA’ A GARA 5 Si è conclusa dopo… - zazoomblog : Playoff basket Serie A2 2022: il tabellone e gli accoppiamenti - #Playoff #basket #Serie #2022: - brikko69 : RT @zazoomblog: LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 71-57 Playoff Serie A basket in DIRETTA: l’Armani Exchange piazza l’allungo Sassari fati… - Luxgraph : Playoff Scudetto, Milano asfalta Sassari 88-71 e conquista gara 1 - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 71-57 Playoff Serie A basket in DIRETTA: l’Armani Exchange piazza l’allungo Sass… -

Eurosport IT

Olimpia Milano - Sassari Milano, 28 maggio 2022 " Buona la prima per l' Armani AX Milano che davanti a un Forum caldissimo sconfigge 88 - 71 la Dinamo Sassari e si porta sull'1 - 0 nella semifinale ...E' unache continua a non essere facile. Abbiamo ritrovato Melli, poteva arrivare a 15 minuti, ne ha giocati otto, chiaramente era arrugginito un pochino, dopo un mese in cui era stato ai ... Basket, Serie A - Hines dice no! Due stoppatone rifilate a Bilan La Podolife Treviso supera di misura AS Vicenza 54-53 e conquista così la salvezza, mentre le vicentine retrocedono in Serie B. Una partita molto equilibrata, in cui la tensione della posta in palio ...Scuola Basket Carbonia – G.S.O. Elmas è la finale dei play-off promozione del campionato di serie D di basket. Superando questa sera in trasferta la Pallacanestro Sennori con il punteggio di 68 a 59, ...