"Anche Harry e Meghan sul balcone": la svolta al Giubileo (Di sabato 28 maggio 2022) Secondo nuove indiscrezioni, il prossimo 5 giugno potrebbe riservarci la sorpresa di vedere Harry e Meghan accanto alla Regina sul balcone di Buckingham Palace Leggi su ilgiornale (Di sabato 28 maggio 2022) Secondo nuove indiscrezioni, il prossimo 5 giugno potrebbe riservarci la sorpresa di vedereaccanto alla Regina suldi Buckingham Palace

Advertising

summertime_lou_ : RT @xcaswinchester: Ci sono attori che dopo Harry Potter non hanno fatto più un emerito kaiser e mangiano soltanto con il loro ruolo negli… - brooklynsawIou : @exileuphoria Tom Felton può anche capire che esiste un mondo oltre harry potter e vabbè ormai ha 40 anni - flowyrus : anche lui quando ha aperto la porta si aspettava harry - sabtoman : ma io ho notato ora che quella canzone che dice You would think I was Harry Styles, the way I always had Louis (boo… - wild3stdreamvs : RT @HSHQIta: ??| “Se lo avessimo saputo ci saremmo almeno spazzolate i capelli! (Harry) si è anche assicurato che la crew si prendesse cura… -