Allarme Ozonoterapia | Il trattamento di Belen non è per tutti | “Problemi al cuore”

Leggi su direttanews

(Di sabato 28 maggio 2022)Rodriguez lancia la moda ma attenzione alle controindicazioni! L’non è un gioco per ragazzini, ne parlano i mediciRodriguez(Instagram stories)Sembra essere diventata una nuova moda tra le star italiane, parliamo dell’, ovvero una terapia all’ozono e ossigeno che produce una serie di benefici in grado di riattivare il corpo sotto sforzo e contrastare una vasta gamma di patologie. La sua funzione consiste nel regolare i sistemi di difesa dell’organismo contro l’azione dei radicali liberi che sono i principali responsabili dell’invecchiamento cellulare e dell’ossidazione del tessuti. Dall’effetto analgesico, fino a quello antinfiammatorio, per arrivare a quello battericida e immunomodulante. Insomma una boccata di salute che è diventata una vera e ...