Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2022 ore 20 | 30

(Di venerdì 27 maggio 2022)DEL 27 MAGGIOORE 20.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA A24-L’AQUILA. IN ESTERNA FILE TRA LA VIA APPIA E LA VIA TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA. QUESTA NOTTE DALLE 22 E SINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA È PREVISTA LA CHIUSURA DELLA TANGENZIALE EST TRA L’INTERSEZIONE CON VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIALE CASTRENSE PER CONSENTIRE I LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA. IL TRAFFICO CHE PROVIENE DAL RACCORDO ANULARE VIENE DEVIATO VERSO L’USCITA PER LA TANGENZIALE IN DIREZIONE FORO ITALICO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO IN ...