Venezia | ufficiale | preso il polacco Wisniewski

(Di venerdì 27 maggio 2022) Ilcomunica l’acquisto del difensore: per il calciatore proveniente dal Górnik Zabrze un triennale Altro acquisto dal gusto esotico per il, che dopo la retrocessione in Serie B si rimette subito al lavoro per la prossima stagione. Come comunicato sul proprio sito, i lagunari hanno tesserato il difensorePrzemys?aw Wi?niewski, 23 anni.in scadenza dal Górnik Zabrze, il calciatore ha firmato un triennale con opzione per il quarto anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.