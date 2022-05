Vaiolo delle scimmie: la situazione contagi in Italia e nel mondo (Di venerdì 27 maggio 2022) Confermati 5 casi di Vaiolo delle scimmie in Italia. Si tratta, per la maggior parte, di uomini sui 30 anni rientrati da viaggi all’estero. Il Vaiolo delle scimmie è una malattia infettiva causata da un virus principalmente diffuso in Africa nelle scimmie e in alcuni roditori, soprattutto in Ghana e Nigeria. Secondo il CDC, il centro americano per la prevenzione delle malattie infettive, il serbatoio di questo agente patogeno è ancora sconosciuto ma dipende sempre dalla promiscuità uomo-animale. Il Paese Ue con il maggior numero di positivi è la Spagna, dove se ne contano ben 51: proprio qui, alle Canarie, si sarebbe svolto un maxi evento terminato il 15 maggio scorso dove pare sia scoppiato il primo grande focolaio di monkeypox. ... Leggi su zon (Di venerdì 27 maggio 2022) Confermati 5 casi diin. Si tratta, per la maggior parte, di uomini sui 30 anni rientrati da viaggi all’estero. Ilè una malattia infettiva causata da un virus principalmente diffuso in Africa nellee in alcuni roditori, soprattutto in Ghana e Nigeria. Secondo il CDC, il centro americano per la prevenzionemalattie infettive, il serbatoio di questo agente patogeno è ancora sconosciuto ma dipende sempre dalla promiscuità uomo-animale. Il Paese Ue con il maggior numero di positivi è la Spagna, dove se ne contano ben 51: proprio qui, alle Canarie, si sarebbe svolto un maxi evento terminato il 15 maggio scorso dove pare sia scoppiato il primo grande focolaio di monkeypox. ...

