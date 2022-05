Tor Bella Monaca | 61enne evade i domiciliari per… comprare la droga

(Di venerdì 27 maggio 2022) Continuano i controlli dei Carabinieri per bloccare tutti i reati legato allo spacci odi sostanze stupefacenti e salvaguardare la tranquillità e la salute dei cittadini. Questa volta i Carabinieri della stazione di San Pietro hanno sorpreso un cittadino di 65 anni, italiano, intento a cedere due dosi di cocaina al suo cliente. Ma non solo. Spostandosi nella sua abitazione hanno trovato, nascosti sotto al letto, 9 pacchi contenenti 9 kg di cocaina pronta per essere confezionata e venduta. Inoltre, segnalato l’acquirente al Prefetto, i militari hanno scoperto altre informazioni. Leggi anche: Tor, ennesimo blitz antiin Via dell’Archeologia: 8 arresti in poche ore Le indagini dei Carabinieri I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno ...

Ignaro di tutto l'uomo si è diretto verso Tor Bella Monaca, dove ha continuato i suoi affari. Una volta venduta la cocaina, gli agenti hanno immediatamente bloccato il 65enne. Sono saliti nella sua ...