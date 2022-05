Tatuaggi come 'cura' sulle cicatrici del corpo e dell'anima: a Palermo una convention (Di venerdì 27 maggio 2022) 'Ritrovarsi', afferma lo psicologo. 'Riaccettarsi', dice il tatuatore. Ognuno faccia la sua differenza, tiri fuori il proprio distinguo. Fatto sta che sempre più persone, dopo eventi traumatici che le ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 maggio 2022) 'Ritrovarsi', afferma lo psicologo. 'Riaccettarsi', dice il tatuatore. Ognuno faccia la sua differenza, tiri fuori il proprio distinguo. Fatto sta che sempre più persone, dopo eventi traumatici che le ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @Mamox__: Come cazzo siamo arrivati ad ascoltare Gianluca Vacchi una domenica pomeriggio, su Rai Uno, che ci spiega il grande valore dei… - LaGi12167911 : @AriuRob @Gingio5 @alex_orlowski Semplicemente che il nazismo ucraino come i tatuaggi sono reali. Niente di taroccato. Punto. - sonianinniii : @mixsinLavecchi4 @vnzn_dario ma se continua ad essere “usata”, se la gente continua a farsi i tatuaggi (come dici t… - marinellapastor : RT @Mamox__: Come cazzo siamo arrivati ad ascoltare Gianluca Vacchi una domenica pomeriggio, su Rai Uno, che ci spiega il grande valore dei… - LobbaLuisa : RT @Mamox__: Come cazzo siamo arrivati ad ascoltare Gianluca Vacchi una domenica pomeriggio, su Rai Uno, che ci spiega il grande valore dei… -