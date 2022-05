SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Feralpisalò. Come finirà? (1-X-2) (Di venerdì 27 maggio 2022) Palermo-Feralpisalò è in programma domenica sera al "Renzo Barbera": puoi votare da questo momento fino all'inizio della gara Leggi su mediagol (Di venerdì 27 maggio 2022)è in programma domenica sera al "Renzo Barbera": puoi votare da questo momento fino all'inizio della gara

Advertising

Elena__Alvino : Hai un attimo di tempo? Partecipa a un breve sondaggio e aiutaci a capire qual è il tuo stile di lavoro con i docu… - WiAnselmo : RT @Mediagol: SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Feralpisalò. Come finirà? (1-X-2) - Mediagol : SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Feralpisalò. Come finirà? (1-X-2) - LaDonnaLella : @martommas il tuo voto non cambia il risultato finale, ma nel caso contrario non sarebbe stato valido visto che hai… - MariaAversano1 : RT @salvatoretoto55: @ItaliaViva @matteorenzi Il tuo problema non sono i sondaggio, ma sei tu stesso, lo scemo di Rignano che si vergogna d… -