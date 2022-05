Sinner-McDonald domani in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di venerdì 27 maggio 2022) Jannik Sinner se la vedrà contro l’americano Mackenzie McDonald al terzo turno del Roland Garros 2022. Il tennista altoatesino, dopo una comoda vittoria all’esordio contro il qualificato Fratangelo, non ha brillato nel match con Carballes Baena. Ha infatti lasciato per strada il primo set del torneo, impiegando quasi quattro ore per avere la meglio. Tuttavia sarà comunque lui a partire favorito contro McDonald, giustiziere di un altro azzurro, Franco Agamenone. Il giocatore statunitense ha poi battuto a sorpresa Basilashvili, guadagnandosi il terzo turno contro Sinner. I due si sono affrontati la scorsa estate nella finale del torneo di Washington. In quel caso vinse Sinner, domani favorito ulteriormente dalla superficie. IL ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Jannikse la vedrà contro l’americano Mackenzieal terzo turno del. Il tennista altoatesino, dopo una comoda vittoria all’esordio contro il qualificato Fratangelo, non ha brillato nel match con Carballes Baena. Ha infatti lasciato per strada il primo set del torneo, impiegando quasi quattro ore per avere la meglio. Tuttavia sarà comunque lui a partire favorito contro, giustiziere di un altro azzurro, Franco Agamenone. Il giocatore statunitense ha poi battuto a sorpresa Basilashvili, guadagnandosi il terzo turno contro. I due si sono affrontati la scorsa estate nella finale del torneo di Washington. In quel caso vinsefavorito ulteriormente dalla superficie. IL ...

