Roma, alla stazione Tiburtina un hub dedicato all’accelerazione e al trasferimento tecnologico (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – Taglio del nastro, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, della Sottosegretaria al Mise Anna Ascani, dell’Assessore regionale Paolo Orneli e dell’assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli per lo spazio completamente rinnovato della Casa delle Tecnologie Emergenti CTE, attiva presso la stazione Tiburtina. Il progetto, cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, vede Roma Capitale capofila di un partenariato pubblico e privato in collaborazione con le Università Romane (La Sapienza, Roma Tre, Tor Vergata e LUISS Guido Carli), con i partner Innova, LVenture e Peakaboo e con i Corporate Partner ACEA, WINDTRE e TIM. “La partecipazione al progetto Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma Capitale – ha detto ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 27 maggio 2022)– Taglio del nastro,presenza del sindaco Roberto Gualtieri, della Sottosegretaria al Mise Anna Ascani, dell’Assessore regionale Paolo Orneli e dell’assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli per lo spazio completamente rinnovato della Casa delle Tecnologie Emergenti CTE, attiva presso la. Il progetto, cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, vedeCapitale capofila di un partenariato pubblico e privato in collaborazione con le Universitàne (La Sapienza,Tre, Tor Vergata e LUISS Guido Carli), con i partner Innova, LVenture e Peakaboo e con i Corporate Partner ACEA, WINDTRE e TIM. “La partecipazione al progetto Casa delle Tecnologie Emergenti diCapitale – ha detto ...

