Real, Camavinga: 'Orgoglioso di giocare da ex rifugiato, io e i milioni di profughi in giro per il mondo siamo uniti' (Di venerdì 27 maggio 2022) Rappresentante dei rifugiati di guerra nel mondo del Calcio, Eduardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid, ha parlato al sito delle Nazioni... Leggi su calciomercato (Di venerdì 27 maggio 2022) Rappresentante dei rifugiati di guerra neldel Calcio, Eduardo, centrocampista delMadrid, ha parlato al sito delle Nazioni...

Advertising

cmdotcom : #RealMadrid, #Camavinga: 'Orgoglioso di giocare da ex rifugiato, io e i milioni di profughi in giro per il mondo si… - mauriziocori1 : RT @FutboIOOC: l’oracolo di Bari analizza le partite di champions. “zero tiri in “porti” del real”, “cross anomalo di camavinga??”, “la coer… - tuinalover : @AnMaino @MomblanOfficial Mettiti l anima in pace. Il real prende camavinga e tchoumeni, noi locatelli e pogba fritto. - giovaeffe : @Delu90Inter @ffiiil32 @Bam_Bam_9_18 Va al Bayern o al Real lo diciamo quando pure noi facciamo il nostro, non aven… - Delu90Inter : @ffiiil32 @giovaeffe @Bam_Bam_9_18 Sì, certo. Ma Gravenberch da noi non viene. Anche Camavinga era un colpo sicuro… -