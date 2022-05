Putin offre lo sblocco dei porti. In cambio dello stop alle sanzioni (Di venerdì 27 maggio 2022) Al 93esimo giorno di conflitto dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina la procuratrice capo, Iryna Venediktova, ha detto alla Bbc che sta indagando su quasi 14mila casi di presunti crimini di guerra da parte delle forze russe. Parlando a Londra durante il suo primo viaggio fuori dall’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa, la procuratrice ha affermato che ogni giorno vengono alla luce tra i 100 e i 200 nuovi casi. Putin ha affermato che l’Occidente fallirà nel suo tentativo di isolare la Russia “Abbiamo quasi 14mila casi, solo di crimini di guerra, e quasi 6mila casi collegati”, ha precisato la procuratrice, spiegando che il presunto crimine di guerra più comune è il bombardamento di edifici civili, in particolare ospedali e scuole (leggi l’articolo). Dal canto suo l’Ue fa quel che si può con gli strumenti che ha a disposizione, ovvero le sanzioni. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 27 maggio 2022) Al 93esimo giorno di conflitto dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina la procuratrice capo, Iryna Venediktova, ha detto alla Bbc che sta indagando su quasi 14mila casi di presunti crimini di guerra da parte delle forze russe. Parlando a Londra durante il suo primo viaggio fuori dall’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa, la procuratrice ha affermato che ogni giorno vengono alla luce tra i 100 e i 200 nuovi casi.ha affermato che l’Occidente fallirà nel suo tentativo di isolare la Russia “Abbiamo quasi 14mila casi, solo di crimini di guerra, e quasi 6mila casi collegati”, ha precisato la procuratrice, spiegando che il presunto crimine di guerra più comune è il bombardamento di edifici civili, in particolare ospedali e scuole (leggi l’articolo). Dal canto suo l’Ue fa quel che si può con gli strumenti che ha a disposizione, ovvero le. ...

