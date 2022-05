Progetto Switch to Healthy, Caputo: Campania ambasciatrice dell’alimentazione sana nel mondo (Di venerdì 27 maggio 2022) “La Dieta Mediterranea è un patrimonio culturale da promuovere con azioni incisive e concrete, in grado di creare un reale cambiamento nelle abitudini alimentari della popolazione. L’Assessorato all’Agricoltura sta portando avanti una strategia sistemica per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari campani quale fonte di salute, che include azioni promozionali in fiere internazionali, interventi formativi nelle scuole e nelle università, e attività congiunte con i Comuni della regione. Oggi la Campania è ancora una volta protagonista e ambasciatrice dell’alimentazione sana e di qualità, grazie all’avvio del Progetto internazionale Switch to Healthy, che si pone l’obiettivo di costruire un modello condiviso nel bacino del Mediterraneo per il rilancio della Dieta ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 maggio 2022) “La Dieta Mediterranea è un patrimonio culturale da promuovere con azioni incisive e concrete, in grado di creare un reale cambiamento nelle abitudini alimentari della popolazione. L’Assessorato all’Agricoltura sta portando avanti una strategia sistemica per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari campani quale fonte di salute, che include azioni promozionali in fiere internazionali, interventi formativi nelle scuole e nelle università, e attività congiunte con i Comuni della regione. Oggi laè ancora una volta protagonista ee di qualità, grazie all’avvio delinternazionaleto, che si pone l’obiettivo di costruire un modello condiviso nel bacino del Mediterraneo per il rilancio della Dieta ...

