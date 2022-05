Palestina, quel proiettile non mente: Shireen Abu Akleh è stata uccisa da un cecchino israeliano (Di venerdì 27 maggio 2022) Assassinata. Da un cecchino israeliano. L'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha dichiarato giovedì che le forze israeliane hanno deliberatamente ucciso la giornalista di al Jazeera Shireen Abu Akleh ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 maggio 2022) Assassinata. Da un. L'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha dichiarato giovedì che le forze israeliane hanno deliberataucciso la giornalista di al JazeeraAbu...

