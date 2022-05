Nunzio Stancampiano: da Amici 21 alla moda con delle sneaker personalizzate (Di venerdì 27 maggio 2022) Reduce dall’esperienza ad Amici 21, Nunzio Stancampiano ora debutta nel mondo della moda con un paio di sneaker personalizzate e targate Nike. Il ballerino della scuola di Maria De Filippi, che con i suoi passi di danza latina ha fatto scatenare migliaia di fan, ha presentato le prime scarpe disegnate di suo pugno. Vi raccomandiamo... Amici 21: la prima foto su Instagram di Alberto La Mafia e Serena Carella Sul suo profilo Instagram l’allievo di Raimondo Todaro ha pubblicato alcune foto dove mostra il modello di Nike customizzate da lui. Si chiamano NS10 e sulla tomaia in pelle bianca hanno dettagli oro e glitter, i colori che più rappresentano l’animo del ballerino catanese. Nunzio ... Leggi su diredonna (Di venerdì 27 maggio 2022) Reduce dall’esperienza ad21,ora debutta nel mondo dellacon un paio die targate Nike. Il ballerino della scuola di Maria De Filippi, che con i suoi passi di danza latina ha fatto scatenare migliaia di fan, ha presentato le prime scarpe disegnate di suo pugno. Vi raccomandiamo...21: la prima foto su Instagram di Alberto La Mafia e Serena Carella Sul suo profilo Instagram l’allievo di Raimondo Todaro ha pubblicato alcune foto dove mostra il modello di Nike customizzate da lui. Si chiamano NS10 e sulla tomaia in pelle bianca hanno dettagli oro e glitter, i colori che più rappresentano l’animo del ballerino catanese....

