Neonata in ospedale a Padova: positiva alla cocaina (Di venerdì 27 maggio 2022) E' stata trovata positiva alla cocaina una Neonata di sei mesi ricoverata da inizio maggio all'ospedale di Padova per emorragia cerebrale.Sul caso sono stati sentiti i genitori perchè tra le ipotesi prese in considerazione dai Carabinieri vi è anche quella che la piccola abbia subito dei maltrattamenti.La bimba, come riportano i giornali locali, era stata trasferita d'urgenza dall'ospedale di Chioggia il 9 maggio dove era stata portata due giorni prima in preda a malesseri e vomito. Sarebbero stati notati anche dei traumi sul corpicino. Ciò che si vuole chiarire ora è se la Neonata sia stata vittima o meno della sindrome del 'baby shake', lo scuotimento violento e continuo per farla smettere di piangere oppure se si sia trattato di una semplice ...

