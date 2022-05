Monete false da due euro | occhio alle truffe | sgominata una zecca clandestina

(Di venerdì 27 maggio 2022)sempre più oggetto di stampa. I metodi per una giusta osservazione per non ritrovarsi con i pezzi fabbricati in nero.sempre più in circolazione. Purtroppo le… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Agricolturabio1 : RT @mbmarino: Sbolognare. Un tempo, con “oro di Bologna” s’indicava un metallo dorato di poco valore e 'sbolognare' significava spacciare… - francang1950 : RT @mbmarino: Sbolognare. Un tempo, con “oro di Bologna” s’indicava un metallo dorato di poco valore e 'sbolognare' significava spacciare… - mbmarino : Sbolognare. Un tempo, con “oro di Bologna” s’indicava un metallo dorato di poco valore e 'sbolognare' significava… - puntomagazine : Trovate con 175mila euro falsi. I Militari hanno arrestato le due responsabili con l’accusa di introduzione nello S… -

ultimaparola.com

Le banconote sequestrate alle due sorelle Napoli, 24 maggio 2022 " Migliaia di banconotenascoste in casa, denaro contraffatto di ottima fattura, con un livello di imitazione così ...di...Maxi sequestro di banconoteda parte dei Carabinieri. Ben 175.750 euro sono stati trovati dagli uominin dell'Arma della ...state tratte in arresto per spendita e introduzione nello stato di... Allarme monete da 2 euro: le regole per riconoscere quelle false Pensare che le criptovalute siano pulite solo perchè non le possiamo toccare nè vedere è purtroppo l'illusione di molti. Non è facile calcolare ...I soldi erano divisi in piccoli tagli, da 20 a 50 euro, e di una fattura così elevata da ingannare anche gli occhi più esperti. Il denaro era nascosto in un appartamento di Napoli ...