Lorenza Foschini | Il mio Caccioppoli | tra storie di famiglia e ricerche d’archivio Dal 7 giugno in libreria “L’attrito”

Dal 7 giugno in libreria L'attrito della vita, di Lorenza Foschini (La nave di Teseo). Il libro è il frutto di un'accuratissima ricerca da parte dell'autrice che, attraverso indagini famigliari, accurate ricerche di archivio e testimonianze, tratteggia la figura di Renato Caccioppoli, suo parente, genio matematico dell'epoca e personaggio carismatico e poliglotta, fortemente antifascista. Un' indagine meticolosa e accurata che rivela aspetti inediti del matematico e al tempo stesso ci restituisce un'immagine non stereotipata di Napoli, la città a cui Renato era indissolubilmente legato e in cui ravvisava quell'armonia a lungo cercata, ma impossibile da raggiungere. Il libro sarà presentato a Napoli il 14 giugno all'Istituto di studi ...

