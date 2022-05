Lo stupro come arma di guerra in Ucraina. Rula Jebreal: «Campagna di violenze pre-annunciata da Putin» (Di venerdì 27 maggio 2022) «Davanti a tutti questi crimini di guerra orchestrati e ordinati da Putin chi siamo noi e fin quando continueremo ad accettare lo stupro semplicemente come uno dei danni collaterali di questa guerra?». Se lo chiede oggi, 27 maggio, la giornalista Rula Jebreal che, in un articolo su La Stampa, affronta il tema degli stupri utilizzati come arma di guerra, a sua detta totalmente ignorato se non normalizzato. Soprattutto in Italia, dove i programmi televisivi si sono piegati alla propaganda russa, la spettacolarizzazione della guerra e l’opinionismo illogico e contraddittorio. A tal punto, dice Jebreal, da aver ricevuto una netta condanna dalle giornaliste ucraine vincitrici del Pulitzer, ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) «Davanti a tutti questi crimini diorchestrati e ordinati dachi siamo noi e fin quando continueremo ad accettare losemplicementeuno dei danni collaterali di questa?». Se lo chiede oggi, 27 maggio, la giornalistache, in un articolo su La Stampa, affronta il tema degli stupri utilizzatidi, a sua detta totalmente ignorato se non normalizzato. Soprattutto in Italia, dove i programmi televisivi si sono piegati alla propaganda russa, la spettacolarizzazione dellae l’opinionismo illogico e contraddittorio. A tal punto, dice, da aver ricevuto una netta condanna dalle giornaliste ucraine vincitrici del Pulitzer, ...

