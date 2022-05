LIVE Trevisan-Saville 6-3 3-2 | Roland Garros 2022 in DIRETTA | l’azzurra torna avanti di un break

(Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40l’annulla rapidamente al servizio. 0-40 TRE PALLEPER! 0-30 In ritardoin uscita dal servizio. 0-15 Buona risposta di. 3-2 ARRIVA ILPER! 30-40 PALLA! 30-30 Diritto a sventaglio imprendibile di. 15-30 Altro doppio fallo di. 15-15chiude in rete con il diritto lungolinea. 0-15 Doppio fallo dell’australiana. 2-2 Gran game vinto dache non si fa intimorire. 40-30 Rovescio in avanzamento e chiusura a rete della toscana. 30-30 Gran soluzione di diritto dell’australiana. 30-15 Gran diritto ...

30 - 30 PASSANTE IN RECUPERO DI SAVILLE SULLA DEMI - VOLÉE DI30 - 15 Gran risposta di Saville di rovescio. 30 - 0è reattiva in uscita dal servizio dopo la risposta di Saville. La diretta televisiva della partita sarà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky); approfondimenti e highlights per quanto riguarda la disputa tra l'azzurrae l'australiana. Martina Trevisan affronterà Daria Saville nella circostanza del terzo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022.