Insulti se sbagliavo i balletti | turni massacranti | l' ex colf di Vacchi gli fa causa

(Di venerdì 27 maggio 2022) Mister Enjoy è stato citato in giudizio da un'ex collaboratrice domestica per sfruttamento e vessazioni. Nei racconti della 44enne ci sarebbero anche le assurde richieste diper i video su TikTok

Corriere : Gianluca Vacchi, l’ex colf gli fa causa: «Insulti se sbagliavo i balletti su Tik Tok e turni di lavoro massacranti» - NicolaMelloni : Il padronato italiano è sempre lo stesso. Può occuparsi di moda come Elisabetta Franchi o fare balletti su TikTok c… - RivelliMaurizio : RT @HuffPostItalia: L'ex colf di Gianluca Vacchi: 'Turni di lavoro massacranti, insulti se sbagliavo i balletti su TikTok' - EugenioCardi : Preferisco non commentare... ?? L’ex colf di Vacchi gli fa causa: «Turni di lavoro massacranti, insulti se sbagliav… - a42nno : RT @Corriere: Gianluca Vacchi, l’ex colf gli fa causa: «Insulti se sbagliavo i balletti su Tik Tok e turni di lavoro massacranti» https://t… -

di Ferruccio Pinotti La donna lamenta la riduzione o l'assenza dei riposi e delle ferie previste dalla legge, straordinari non retribuiti. Come lei avrebbero fatto anche altri due suoi ex dipendenti. ...Gli abusi fisici erano costanti, ma ci sottoponeva anche ad abusi verbali come, bullismo, ... Cos'hai imparato da queste esperienze della tua infanzia Che misulle mie prime ...La donna denuncia la mancanza dei riposi e delle ferie e faceva straordinari non retribuiti. E non è un caso isolato. Chiesto un risarcimento da ...