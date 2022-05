Instagram ha ammesso di aver avuto problemi in questi giorni | ma non ha spiegato perché

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il problema c’è, ma non si vede. Anzi, non si dice.ha sperimentato dei piccoli disagi per gran parte degli utenti, in una segnalazione su scala internazionale. Giornalettismo ne aveva parlato già nella mattinata del 25 maggio, ma laone è andata avanti anche ieri, con segnalazioni che arrivavano – in ordine sparso – lungo tutto l’arco della giornata e da diversi Paesi europei e non. Anche noi, nella giornata di ieri, abbiamo verificato questa tipologia di segnalazioni su Downdetector: se il 25 maggio gran parte delle segnalazioni era in lingua italiana, il 26 le segnalazioni arrivavano soprattutto da altri Paesi (molte dalla Francia, ad esempio). Alla fine della giornata di ieri, intorno alle 21 (ora degli Stati Uniti),hadi...