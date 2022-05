Il rossetto non si applica solo sulle labbra: scopri come puoi utilizzarlo (Di venerdì 27 maggio 2022) Sai che il rossetto può essere applicato anche in altri modi e soprattutto su altre parti del viso? scopriamo insieme i dettagli. come ben sappiamo, il rossetto è ormai diventato un must have quando si parla di make up. Ma magari non sai che si tratta di un prodotto estremamente versatile. Proprio così. Il rossetto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 27 maggio 2022) Sai che ilpuò essereto anche in altri modi e soprattutto su altre parti del viso?amo insieme i dettagli.ben sappiamo, ilè ormai diventato un must have quando si parla di make up. Ma magari non sai che si tratta di un prodotto estremamente versatile. Proprio così. IlL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Lu_SoWhat_ : Da oggi non metterò solo il mio rossetto preferito nei giorni no ma anche gli occhiali da sole Al posto del lexota… - Manu777711 : @Matteo14481198 Ma no, che rossetto sui denti ?? era solo il filo del lucidalabbra che si collegava al rossetto, per… - hiro_maggica : Satisfection! - rosamunda357 : @mariamacina La Palombelli, insopportabile, non fa finire di parlare e dà la pubblicità. Poi è arrivata miss Rossetto, click - InAnalisi : RT @Ilikeparadox: L’ultima volta che non ho ottenuto qualcosa si trattava di un palloncino bunny, e mio padre non me lo prese perché ne ave… -