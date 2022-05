Il reddito di cittadinanza può fare da leva contrattuale: così si smascherano gli approfittatori (Di venerdì 27 maggio 2022) di Simone Nel 2017 Il Fatto si era già occupato dei molti studenti italiani che, per coronare il loro sogno di diventare medico o altra professione sanitaria, si iscrivono alla Università Cattolica di Tirana. Una scelta che a detta degli intervistati era dovuta alla tipologia e difficoltà dei test che vengono somministrati al fine di comporre le graduatorie di ammissione alle suddette facoltà (tra cui Medicina, Farmacia ed Odontoiatria). Tale opportunità faceva in modo che chi avesse scelto l’Università balcanica per gli studi avrebbe visto poi riconosciuto il percorso di studi e il titolo conseguito sia in Italia sia in Europa, grazie alle convenzioni stipulate tra le altre con le Università di Bari e di Roma Tor Vergata. Fin qui nulla di eccepire. Fatto salvo che lo stipendio medio in Albania è di circa 450 € e che moltissimi tra gli studenti sarebbero poi tornati in Europa per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) di Simone Nel 2017 Il Fatto si era già occupato dei molti studenti italiani che, per coronare il loro sogno di diventare medico o altra professione sanitaria, si iscrivono alla Università Cattolica di Tirana. Una scelta che a detta degli intervistati era dovuta alla tipologia e difficoltà dei test che vengono somministrati al fine di comporre le graduatorie di ammissione alle suddette facoltà (tra cui Medicina, Farmacia ed Odontoiatria). Tale opportunità faceva in modo che chi avesse scelto l’Università balcanica per gli studi avrebbe visto poi riconosciuto il percorso di studi e il titolo conseguito sia in Italia sia in Europa, grazie alle convenzioni stipulate tra le altre con le Università di Bari e di Roma Tor Vergata. Fin qui nulla di eccepire. Fatto salvo che lo stipendio medio in Albania è di circa 450 € e che moltissimi tra gli studenti sarebbero poi tornati in Europa per ...

Advertising

elio_vito : In un giorno la petizione online per le dimissioni di Renzi ha superato le 25.000 firme, la sua campagna per abolir… - VittorioSgarbi : Il reddito di cittadinanza è solo una vergognosa operazione di scambio politico elettorale che deprime l’economia,… - Mov5Stelle : Non è il Reddito di Cittadinanza a far mancare 250mila operatori del turismo, bensì sono le offerte, gli importi e… - pepmusicdream : RT @cicciorosina: avete notato che tutti questi che conoscono un percettore di reddito di cittadinanza che lavora in nero non conoscano nem… - boni_castellane : I concorsi pubblici deserti al nord dimostrano l'efficacia del reddito di cittadinanza. Adesso però iniziamo a lice… -