Il presidente della squadra di Kvaratskhelia | «Ha firmato col Napoli ma vorrei averlo per i preliminari di Champions»

(Di venerdì 27 maggio 2022) IlDinamo Batumi, lain cui sta giocando il nuovo acquisto delKhvichadal momentorescissione del contratto col Rubin Kazan, ha parlato alla stampa georgiana dell’imminente passaggio aldel ventunenne fantasista, già formalizzato da De Laurentiis nelle scorse settimane. «Il contratto è già stato. Recentemente sono venuti a Batumi dei dirigenti del. Le informazioni ufficiali a riguardo non sono ancora state diffuse. Scoprirete i dettagli quando Khvicha arriverà a, al momentopresentazione» Dal suo club non nascondono l’intenzione di provare ad ottenere dalun lasciapassare per giocare i ...

Advertising

ale_dibattista : Avete ascoltato le parole, gravissime, della von der Leyen? La Presidente della Commissione europea dovrebbe fare g… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? ha ricevuto il Presidente della Repubblica #Algerina Democratica e Popolare Abdelmadj… - Palazzo_Chigi : Colloquio telefonico oggi del Presidente Draghi con il Presidente Putin, incentrato sugli sviluppi della situazione… - dan2cil : RT @1nessuno100mil2: @QLexPipiens Io l'ho sempre scritto. Un sistema di regole salta in primis con il consenso delle istituzioni di Garanzi… - juancarvaticano : RT @MaxMenichetti: #27maggio conferenza stampa del cardinale #Zuppi presidente della #Cei: Sinodalità e ascolto vie imprescindibili del cam… -

Quirinale

IlRepubblica, Sergio Mattarella, e ilRepubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune, sono appena arrivati al Museo Capodimonte di Napoli, tappa...Ad avvisodi Aiop, la decisione raggiunta in commissione Industria del Senato "oltre a mettere a rischio gli investimenti indispensabili per garantire qualità di prestazioni e ... Brindisi del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in occasione del pranzo di Stato in onore del Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare Abdelmadjid Tebboune Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha poi affermato che l'Ucraina deve "affrontare la realtá" della situazione e parlare con la Russia. Zelensky ha detto di non essere ansioso di discutere con ...Presentata dal presidente Xi Jinping ad aprile ... opporsi all'egemonismo e alla politica di potere, rifiutare la mentalità della guerra fredda, bloccare il confronto e lavorare insieme per costruire ...