Il marito dell’insegnante uccisa nella scuola in Texas muore per infarto (Di venerdì 27 maggio 2022) Irma Garcia, 46 anni, insegnante alla Robb di Uvalde, in Texas, è stata una delle vittime della sanguinosa sparatoria da parte del 18enne Salvador Ramos. Nel massacro sono state uccise 21 persone: 2 insegnanti e 19 bambini. Guadalupe “Joe” Garcia, 48 anni, marito di Irma Garcia, è scomparso a causa di un infarto appena due giorni dopo la sparatoria alla scuola elementare che ha ucciso sua moglie: lo ha confermato una cugina di Irma Garcia su una pagina GoFundMe verificata. La cugina Debra Austin ha dichiarato che i due stavano insieme da 30 anni: si erano fidanzati ai tempi del liceo. Come ha riportato la stazione Houston KHOU-TV, i giornalisti hanno ripreso Joe Garcia mentre lasciava cadere dei fiori su una croce con il nome di sua moglie scritto sopra, poco prima dell’infarto. “Credo davvero che Joe ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 27 maggio 2022) Irma Garcia, 46 anni, insegnante alla Robb di Uvalde, in, è stata una delle vittime della sanguinosa sparatoria da parte del 18enne Salvador Ramos. Nel massacro sono state uccise 21 persone: 2 insegnanti e 19 bambini. Guadalupe “Joe” Garcia, 48 anni,di Irma Garcia, è scomparso a causa di unappena due giorni dopo la sparatoria allaelementare che ha ucciso sua moglie: lo ha confermato una cugina di Irma Garcia su una pagina GoFundMe verificata. La cugina Debra Austin ha dichiarato che i due stavano insieme da 30 anni: si erano fidanzati ai tempi del liceo. Come ha riportato la stazione Houston KHOU-TV, i giornalisti hanno ripreso Joe Garcia mentre lasciava cadere dei fiori su una croce con il nome di sua moglie scritto sopra, poco prima dell’. “Credo davvero che Joe ...

Advertising

gazzettamantova : Texas, il marito dell'insegnante uccisa mentre proteggeva i suoi studenti muore 2 giorni dopo: 'Cuore spezzato' Fid… - Ticinonline : Il marito dell'insegnante eroica - una delle due vittime adulte della sparatoria in Texas - è morto «dal troppo do… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #Joe Garcia, infarto per il marito dell'insegnante Irma morta nella #strage in Texasper. La famiglia: «Ucciso dal dolor… - g_bonincontro : RT @LaStampa: Texas, il marito dell'insegnante uccisa mentre proteggeva i suoi studenti muore 2 giorni dopo: 'Cuore spezzato' - ERivetta : RT @serenel14278447: Texas, il marito dell'insegnante uccisa mentre proteggeva i suoi studenti muore 2 giorni dopo: 'Cuore spezzato' https:… -