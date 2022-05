Il finale di Grey’s Anatomy 18 cambia tutto | tra chi si licenzia | chi fugge e chi resta si apre una nuova era video

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 27 maggio 2022) Ildi18, al culmine di due lunghe ore in onda il 26 maggio su ABC in cui è successo ditra le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital, hato il volto della serie mettendo apparentemente fuori gioco una serie di personaggi chiave. Attenzione Spoiler! Ciò nonostante ildi18 non è così rivoluzionario quanto ci si aspettasse: non ha introdotto uno spin-off sui Japril come si ipotizzava alla vigilia, ma ha comunque scardinato molte delle posizioni interne all’ospedale, mettendo a rischio la stessa sopravvivenza dell’istituzione. Ovviamente al centro deldi18 c’è stata la decisione di Meredith: la partenza per il ...