GP Italia Mugello 2022 | Nakagami col miglior tempo nelle libere 1

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il giapponeseha ottenuto ilcrono con ildi 1:46.662 con 0.408 di margine su Aleix Espargaró e su Francesco Bagnaia nella prima sessione di proveal Gran Premio d’, valevole per l’ottavo appuntamento della stagionedi MotoGP. Enea Bastianini ha concluso in quinta posizione a 0.524 dal leader. Quartararo in undicesima posizione a 0.731, Marc Marquez in diciannovesima posizione a 1.213. SportFace.

DIRETTA MOTOGP: GP2022, AI VERTICI DEL MONDIALE In vista di quello che potrà succedere già oggi nella diretta MotoGp , il Gpvedrà le gerarchie che sono ancora una volta ...Il pilota romano sfreccia aldavanti a McPhee e Sasaki SCARPERIA - Dennis Foggia lo aveva anticipato. Sul circuito delil pilota romano voleva stupire tutti e lo sta già facendo dalle prime prove libere del venerdì facendo segnare il miglior tempo (1'56""919). In seconda posizione il britannico John McPhee (+0"...GP Italia Mugello Aprilia MotoGP 2022 - Aprilia ha annunciato al Mugello l'accordo con RNF Racing che porterà in pista altre due RS-GP nelle stagioni 2023 e 2024. La casa venete prende i due posti che ...Fino al 29 maggio i campioni delle due ruote si sfidano sul circuito del Mugello per l'attesissimo Gran Premio d'Italia, con la gara della top class in programma domenica alle ore 14 su Sky Sport ...