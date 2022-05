Due morti e 9 feriti: il bilancio del crollo del ghiacciaio sul Grand Combin (tra Svizzera e Italia) (Di venerdì 27 maggio 2022) Erano in 17. Diciassette alpinisti impegnati, all’alba di questa mattina, nella scalata di una delle pareti del massiccio alpino del Grand Combin, tra l’Italia e la Svizzera. E proprio sul fronte elvetico, in una zona chiamata Plateau du Déjeuner, è avvenuto il crollo di una parte del ghiacciaio. Immediatamente dopo la richiesta, sono arrivati i soccorsi che, però, non hanno potuto fa altro che constatare la morte di due persone e il ferimento di altri 9. Due dei feriti, inoltre, sono ricoverati in ospedali in gravissime condizioni. Grand Combin, il crollo del ghiacciaio uccide due persone (e ne ferisce 9) Ancora non è chiaro il motivo del crollo di quella porzione di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Erano in 17. Diciassette alpinisti impegnati, all’alba di questa mattina, nella scalata di una delle pareti del massiccio alpino del, tra l’e la. E proprio sul fronte elvetico, in una zona chiamata Plateau du Déjeuner, è avvenuto ildi una parte del. Immediatamente dopo la richiesta, sono arrivati i soccorsi che, però, non hanno potuto fa altro che constatare la morte di due persone e il ferimento di altri 9. Due dei, inoltre, sono ricoverati in ospedali in gravissime condizioni., ildeluccide due persone (e ne ferisce 9) Ancora non è chiaro il motivo deldi quella porzione di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Due morti e nove feriti, alcuni in gravi condizioni: è il bilancio del crollo di alcuni seracchi avvenuto sul versa… - Agenzia_Ansa : Due bambini morti e una decina feriti. E' il bilancio di una sparatoria in una scuola elementare in Texas. L'uomo… - ValentinaFascia : RT @ilpost: Due alpinisti sono morti e 9 sono rimasti feriti nel crollo di una porzione di ghiacciaio sul Grand Combin, in Svizzera https:/… - infoitinterno : Due morti e nove feriti sul massiccio del Grand Combin - infoitinterno : Grand Combin, si staccano alcuni ghiacciai: almeno due morti -