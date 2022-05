Drastico cambio look per la protagonista di Uomini e Donne: così non l’abbiamo mai vista (Di venerdì 27 maggio 2022) ; ecco cosa ha fatto ai capelli la dama del trono Over. Uomini e Donne sta per andare in vacanza! Anche quest’anno, la trasmissione di Maria De Filippi si fermerà per i mesi estivi, per poi tornare in onda a settembre L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 27 maggio 2022) ; ecco cosa ha fatto ai capelli la dama del trono Over.sta per andare in vacanza! Anche quest’anno, la trasmissione di Maria De Filippi si fermerà per i mesi estivi, per poi tornare in onda a settembre L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Ilary Blasi cambia look e diventa ancora più bionda prima della puntata dell' #isoladeifamosi di stasera ????? - fanpage : Ilary Blasi cambia look e diventa ancora più bionda prima della puntata dell' #isoladeifamosi di stasera ????? - Vichylombrichy : 3. Se Nesta diventa il mio personaggi preferito aperitivo a Bari city pagato da me 4. Se inizio a shippare Gwynriel… - nightlliuss : Il cambio drastico che ho fatto nel passare da Naruto tutto luminoso a Kurapika tutto dark spiega più o meno come funziona il mio umore - HauntForzaIM : @7Robymar Gosens in quel ruolo mi sembra un pò strano, per me farebbe meglio nel ruolo di Brozovic ad essere propri… -