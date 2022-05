“Cinquecento giorni d’inferno in musica”: al Castello di Fondi le testimonianze di un sopravvissuto alla prigionia nazista (Di venerdì 27 maggio 2022) Fondi – La storia vera di un cittadino rimasto prigioniero dei nazisti per quasi un anno e mezzo in un lager di Colonia, le sonorità e l’eterna attualità di un classico senza tempo come “The Wall” dei Pink Floyd, una location strepitosa con magnifica vista sulla città: tutto questo e molto altro sarà “Cinquecento giorni d’inferno in musica”. La serata, in programma venerdì 27 maggio alle 21:00 sulla terrazza del Castelo Caetani, sarà un anticonvenzionale approccio al tema della discriminazione sospeso tra musica, parole, storia ed emozioni di rara intensità. Da una parte, infatti, la presentazione del libro “Cinquecento giorni d’inferno”, edito nel 2021 su rielaborazione di un manoscritto del 1997 di Leone Guglietta, cittadino di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 27 maggio 2022)– La storia vera di un cittadino rimasto prigioniero dei nazisti per quasi un anno e mezzo in un lager di Colonia, le sonorità e l’eterna attualità di un classico senza tempo come “The Wall” dei Pink Floyd, una location strepitosa con magnifica vista sulla città: tutto questo e molto altro sarà “in”. La serata, in programma venerdì 27 maggio alle 21:00 sulla terrazza del Castelo Caetani, sarà un anticonvenzionale approccio al tema della discriminazione sospeso tra, parole, storia ed emozioni di rara intensità. Da una parte, infatti, la presentazione del libro “”, edito nel 2021 su rielaborazione di un manoscritto del 1997 di Leone Guglietta, cittadino di ...

