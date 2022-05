Cei, il neo-presidente Zuppi sulla guerra in Ucraina ribadisce: “No alla logica delle armi”. Le altre priorità: dai giovani ai morti sul lavoro (Di venerdì 27 maggio 2022) “Il più grande diritto è quello della pace. Non si ragioni soltanto sulla logica delle armi”. Ne è convito il cardinale presidente della Cei, Matteo Maria Zuppi, che, nella sua prima conferenza stampa in questa nuova veste, ha ribadito la sua posizione sulla guerra in Ucraina. “Tutte le cose che vanno nella direzione del dialogo – ha sottolineato il porporato – per forza sono auspicabili. C’è il piano di pace dell’Italia”, ha proseguito, rallegrandosi del fatto “che ci sia” e augurandosi “che si crei un consenso, che sia il più possibile europeo, che non si ragioni soltanto sulla logica delle armi, che si debba trovare una soluzione diplomatica con la collaborazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) “Il più grande diritto è quello della pace. Non si ragioni soltanto”. Ne è convito il cardinaledella Cei, Matteo Maria, che, nella sua prima conferenza stampa in questa nuova veste, ha ribadito la sua posizionein. “Tutte le cose che vanno nella direzione del dialogo – ha sottolineato il porporato – per forza sono auspicabili. C’è il piano di pace dell’Italia”, ha proseguito, rallegrandosi del fatto “che ci sia” e augurandosi “che si crei un consenso, che sia il più possibile europeo, che non si ragioni soltanto, che si debba trovare una soluzione diplomatica con la collaborazione di ...

