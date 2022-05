Advertising

GiovaAlbanese : Tra le idee di #Conte (che rimane al #Tottenham) c'è #Perisic. Il croato deve ancora dare una risposta all'#Inter s… - Gazzetta_it : Mkhitaryan all'Inter, ci siamo! Ha deciso, lascia la Roma - cmdotcom : In ginocchio da te! #Lukaku vuole tornare all'#Inter con l'ingaggio dimezzato: chiesto e ottenuto l'incontro con… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Calciomercato Inter, Lautaro: “Ho parlato con Dybala. Spero che scelga di giocare…” - Mediagol : Calciomercato Inter, Lautaro: “Ho parlato con Dybala. Spero che scelga di giocare…” -

Conte resta al Tottenham Antonio Conte resta al Tottenham: dopo aver centrato la qualificazione in Champions League, il tecnico italiano non si muove da Londra. Daniel Levy gli ha promesso una squadra ..., beffa Marotta: l'irruzione per Perisic che fa saltare il banco, e che rappresenta una doccia gelata per i nerazzurri. Archiviata una stagione che ha comunque regalato due trofei ...CALCIOMERCATO - Offerta del Tottenham per Ivan Perisic: attesa una risposta. Londinesi ottimisti, Inter pessimista.Secondo il 'Sun' i Gunners sono rimasti scoraggiati dalla richiesta di 20 milioni arrivata dai nerazzurri per trattare la cessione del difensore ...