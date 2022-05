Amber Heard: "Ogni giorno vengo umiliata e minacciata" (Di venerdì 27 maggio 2022) Amber Heard ha detto di aver ricevuto "migliaia di minacce di morte" dall'inizio del processo che la oppone all'ex marito Johnny Depp. L'attrice e' tornata oggi sul banco dei testimoni: "Ricevo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022)ha detto di aver ricevuto "migliaia di minacce di morte" dall'inizio del processo che la oppone all'ex marito Johnny Depp. L'attrice e' tornata oggi sul banco dei testimoni: "Ricevo ...

Advertising

fanpage : #AmberHeard ha dichiarato durante il processo contro #johnnydepp di sentirsi sempre più minacciata e sotto pressio… - Emyli009 : RT @MendrinoF: La difesa di Amber Heard ha avuto il coraggio di dire che Johnny era geloso perché lei era una bellissima donna in carriera.… - ilfattovideo : Processo Depp, Amber Heard in aula: “Ogni giorno vengo umiliata e tormentata, ricevo migliaia di minacce di morte” - andreastoolbox : Amber Heard, in lacrime durante il processo, denuncia minacce - arianna220702 : RT @gio_xi: Amber Heard dice di aver pensato a Kate Moss quando per la prima volta è stata picchiata, ha pensato a quando lei è stata getta… -