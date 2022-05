Aleix Espargarò si prende la scena al Mugello

(Di venerdì 27 maggio 2022) SCARPERIA (ITALPRESS) – Comandano le moto italiane nel venerdì di libere della MotoGP al. Dopo l'exploit al mattino di un sornte Takaaki Nakagami su Honda (1'46?662), sono Aprilia e Ducati arsi laal pomeriggio. Il più veloce è infattiseguito dalle due Rosse ufficiali guidate da Pecco Bagnaia e Jack Miller, quarto Johann Zarco (Ducati Pramac) davanti a Luca Marini (Ducati VR46) ed Enea Bastianini (Ducati Gresini). Subito dopo Brad Binder, Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo e Pol. Si migliorano quasi tutti nella seconda sessione del Gran Premio d'Italia, una sessione contraddistinta anche dalle due cadute di Zarco che, proprio sul finale, perde l'anteriore scivolando a terra in curva 4. Bagnaia va all'attacco ma non ...

INVIATO A SCARPERIA - Il vascello nero all'assalto nel mare rosso. La prima giornata di prove del GP d'Italia al Mugello conferma il momento magico dell' Aprilia e diEspargaro , binomio sempre più esplosivo ma pure costante, tra l'altro con la Casa di Noale che continua ad essere protagonista sia politicamente, con l'acquisizione del team satellite ex Yamaha,...... che forse non era trai nomi più attesi ma si è esaltato sul tracciato del Mugello ed è quindi per ora l'uomo di riferimento davanti alla Aprilia diEspargaro e alla Ducati di Francesco Bagnaia ...