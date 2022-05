Accoltellata in pieno giorno da uno sconosciuto: l’assurda morte di Brunilda, uccisa per caso sotto casa (Di venerdì 27 maggio 2022) La casualità dell’atto rende questo omicidio difficile da comprendere e interiorizzare. L’unica colpa della vittima, infatti, quella si trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato Una morte assurda, una fatalità del destino talmente irrazionale che se non fosse stata documentata dalle telecamere di sicurezza avrebbe fatto brancolare nel buio gli inquirenti quella di Brunilda Halla, una donna originaria dell’Albania sposata in Italia con due figli. Ha avuto un’unica colpa, Brunilda, ossia quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Precisamente sotto casa sua a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove il raptus di uno sconosciuto ha posto fine alla sua vita per una casualità che fa venire i brividi. uccisa per caso ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 27 maggio 2022) La casualità dell’atto rende questo omicidio difficile da comprendere e interiorizzare. L’unica colpa della vittima, infatti, quella si trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato Unaassurda, una fatalità del destino talmente irrazionale che se non fosse stata documentata dalle telecamere di sicurezza avrebbe fatto brancolare nel buio gli inquirenti quella diHalla, una donna originaria dell’Albania sposata in Italia con due figli. Ha avuto un’unica colpa,, ossia quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Precisamentesua a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove il raptus di unoha posto fine alla sua vita per una casualità che fa venire i brividi.per...

Advertising

Johnnyi17257191 : @Larabrusi E in Sicilia una ragazza accoltellata a morte molto probabilmente da uno sconosciuto. Pieno di pazzi in giro - infoitinterno : Indagini in corso - Cosenza, donna accoltellata in pieno centro dopo una violento litigio: un arresto - CN24_tv : Cosenza, donna accoltellata in pieno centro dopo un litigio - ilviboneseweb : Donna accoltellata in pieno centro a Cosenza al termine di una violenta lite - Video - Strill_it : Cosenza, donna accoltellata in pieno centro storico -