Vaiolo delle scimmie e Omicron, "il salto evolutivo". L'inquietante teoria degli esperti (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo un'estenuante lotta contro il Covid che sembra dare solo ora un pò di respiro, ecco presentarsi una nuova malattia infettiva che sta facendo preoccupare il mondo intero. Si tratta del Vaiolo delle scimmie. I virologi sostengono che il ceppo che si sta propagando avrebbe molte più stranezze del previsto. Per questo la preoccupazione al riguardo è reale. Tale virus, fino ad ora circoscritto solamente in Africa, sta continuando a espandersi nel mondo. Il numero di Paesi che in un mese hanno rilevato tale patologia è arrivato a 17. I virologi lanciano l'allarme che il virus avrebbe già avuto 50 variazioni e viene definito 'ipermutato'. Gli studiosi sono ancora al lavoro sul genoma affermando, però, che il ceppo che è ora in circolazione è molto più mite di altri. I capi della sanità sono ora in allerta per casi che hanno ...

