Ucraina | Kiev | ' morti 29 600 soldati russi | distrutti 1315 tank'

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ammonterebbero a 29.600 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini,...

