Terremoto oggi in Perù, scossa magnitudo 7.2: avvertita in Bolivia e Cile (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Terremoto di magnitudo 7.2 oggi in Perù. La scossa è stata registrata nel sud del Paese. A rilevarla è stato l’U.S. Geological Survey spiegando che l’epicentro è stato segnalato a 13,1 chilometri a sud-est di Azangaro a una profondità di 217,8 chilometri. Il Terremoto è stato avvertito anche in Cile e in Bolivia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) –di7.2in. Laè stata registrata nel sud del Paese. A rilevarla è stato l’U.S. Geological Survey spiegando che l’epicentro è stato segnalato a 13,1 chilometri a sud-est di Azangaro a una profondità di 217,8 chilometri. Ilè stato avvertito anche ine in. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Sono trascorsi 10 anni dalla prima forte scossa di #terremoto del 20 maggio in #Emilia e dai giorni dr… - lifestyleblogit : Terremoto oggi in Perù, scossa magnitudo 7.2: avvertita in Bolivia e Cile - - ledicoladelsud : Terremoto oggi in Perù, scossa magnitudo 7.2: avvertita in Bolivia e Cile - italiaserait : Terremoto oggi in Perù, scossa magnitudo 7.2: avvertita in Bolivia e Cile - LocalPage3 : Terremoto oggi in Perù, scossa magnitudo 7.2: avvertita in Bolivia e Cile -