Tennis, Paolo Bertolucci: "Sinner e Musetti senza il fisico non possono battere i migliori" (Di giovedì 26 maggio 2022) In un'intervista concessa a Il Messaggero, Paolo Bertolucci ha parlato chiaro circa la situazione di Jannik Sinner e di Lorenzo Musetti relativamente ai loro obiettivi e ai limiti di gioco che gli stanno impedendo, ora come ora, di ambire al meglio possibile. Attualmente solo uno dei due è a Parigi per giocarsi le proprie chance al Roland Garros anche perché il sorteggio non è stato così benevolo, per usare un eufemismo, nei confronti del toscano che è stato costretto ad affrontare al primo turno il n.4 del mondo, Stefanos Tsitsipas, finalista del Major parigino del 2021 e tra i favoriti per il successo finale. "Mi sono esaltato con lui e per lui per due set, come ogni volta che lo guardo perché vede cose che altri nemmeno immaginano e ha capacità di creare colpi, facilità, braccio e inventiva all'istante che mi ...

