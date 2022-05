Rkomi e Paola Di Benedetto, scatta il bacio: lei era in trattativa per lavorare con lui (Di giovedì 26 maggio 2022) Rkomi e Paola Di Benedetto potrebbero essere la prima coppia dell’estate 2022 dato che ieri i due sono stati visti baciarsi in un noto locale di Milano. A raccontare l’aneddoto è stato Amedeo Venza che su Instagram ha riportato il messaggio di una sua follower. “Ciao Amedeo, io lavoro al Just Cavalli e ieri c’era un evento molto figo con tanti nomi della tv, tra cui la Paola Di Benedetto che era attaccatissima con Rkomi e si sono anche baciati. Erano stupendi da vedere”. Le foto del bacio non esistono, ma ieri sera Rkomi e Paola Di Benedetto si trovavano davvero entrambi al Just Cavalli. Che sia nata una coppia? Paola db e Rkomi nuova coppia io sotto shock — Chiara (@bottinochiara ) ... Leggi su biccy (Di giovedì 26 maggio 2022)Dipotrebbero essere la prima coppia dell’estate 2022 dato che ieri i due sono stati visti baciarsi in un noto locale di Milano. A raccontare l’aneddoto è stato Amedeo Venza che su Instagram ha riportato il messaggio di una sua follower. “Ciao Amedeo, io lavoro al Just Cavalli e ieri c’era un evento molto figo con tanti nomi della tv, tra cui laDiche era attaccatissima cone si sono anche baciati. Erano stupendi da vedere”. Le foto delnon esistono, ma ieri seraDisi trovavano davvero entrambi al Just Cavalli. Che sia nata una coppia?db enuova coppia io sotto shock — Chiara (@bottinochiara ) ...

