“Ritorno al passato”. Sonia Bruganelli non perde le vecchie abitudini: “Sto tornando” (Di giovedì 26 maggio 2022) Sonia Bruganelli è pronta a ripartire con il suo nuovo progetto. La moglie di Paolo Bonolis non ha certamente perso tempo e ha annunciato attraverso i social network di essere in procinto di proporre ai suoi ammiratori qualcosa di molto apprezzato. Nemmeno il tempo di assorbire la delusione per la sua mancata presenza come opinionista nella prossima edizione del GF Vip, che i suoi fan hanno immediatamente festeggiato una nuova notizia decisamente interessante. Sonia Bruganelli stupirà sicuramente ancora tutti col suo nuovo progetto, intanto nei giorni scorsi ha mostrato il risultato del ritocchino estetico, la blefaroplastica. “È stato fatto in anestesia locale, direi una leggera sedazione”, ha spiegato Sonia Bruganelli dopo l’intervento di chirurgia estetica, per la precisione la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 maggio 2022)è pronta a ripartire con il suo nuovo progetto. La moglie di Paolo Bonolis non ha certamente perso tempo e ha annunciato attraverso i social network di essere in procinto di proporre ai suoi ammiratori qualcosa di molto apprezzato. Nemmeno il tempo di assorbire la delusione per la sua mancata presenza come opinionista nella prossima edizione del GF Vip, che i suoi fan hanno immediatamente festeggiato una nuova notizia decisamente interessante.stupirà sicuramente ancora tutti col suo nuovo progetto, intanto nei giorni scorsi ha mostrato il risultato del ritocchino estetico, la blefaroplastica. “È stato fatto in anestesia locale, direi una leggera sedazione”, ha spiegatodopo l’intervento di chirurgia estetica, per la precisione la ...

Advertising

wylmadisalvo : Interessante analisi sulla mentalità russa che desidera un ritorno al passato, alla Grande Unione sovietica. “La pr… - Manumaio11 : @90ordnasselA Continua a non convincermi un ritorno di lukaku, più per lo stile di gioco di inzaghi che quanto succ… - BFCNews1909 : #Heerenveen chiesto al #Bologna il ritorno di #VanHooidonk dopo il periodo passato in prestito. Gli olandesi hanno… - IPrandelli : @save_mateo Anche per me non c'è più un ritorno è passato troppo tempo - Cosmopolitan_IT : Su Dinesy+ è arrivata la serie in 10 episodi ambientata nello stesso bar in cui avevamo conosciuto Ted Mosby e comp… -