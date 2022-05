Rai Fiction a Stromboli, cinque ettari di macchia mediterranea in fumo. Roba da non crederci: la serie è dedicata alla Protezione Civile (Di giovedì 26 maggio 2022) L'incendio a Stromboli (fonte Twitter, gabrieledepalma) La notizia ha del clamoroso. Un grande incendio è scoppiato ieri a Stromboli, in Sicilia, dove si stava girando la scena di una nuova Fiction Rai dedicata alla Protezione Civile. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha avviato un’inchiesta per accertare i fatti e stabilire le eventuali responsabilità, ma qualora le prime ricostruzioni fossero confermate, ci si troverebbe dinanzi ad un incredibile ed inquietante paradosso: nel tentativo di omaggiare uno dei principali organi a tutela della popolazione e dell’ambiente attraverso un prodotto seriale della tv pubblica, sarebbero stati mandati letteralmente in fumo circa cinque ettari di preziosa ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 26 maggio 2022) L'incendio a(fonte Twitter, gabrieledepalma) La notizia ha del clamoroso. Un grande incendio è scoppiato ieri a, in Sicilia, dove si stava girando la scena di una nuovaRai. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha avviato un’inchiesta per accertare i fatti e stabilire le eventuali responsabilità, ma qualora le prime ricostruzioni fossero confermate, ci si troverebbe dinanzi ad un incredibile ed inquietante paradosso: nel tentativo di omaggiare uno dei principali organi a tutela della popolazione e dell’ambiente attraverso un prodotto seriale della tv pubblica, sarebbero stati mandati letteralmente incircadi preziosa ...

petergomezblog : Stromboli, aperta inchiesta sull’incendio divampato nell’isola dal set della fiction con Ambra Angiolini. Rai decli… - lifegate : ?? L'isola di #Stromboli è stata interessata da un vasto incendio. Secondo alcune testimonianze le fiamme sarebbero… - TvTalk_Rai : TOCCA A VOI! Votate le novità della TV di quest'anno scelte dai giornalisti. Ecco le nomination per la categoria 'N… - alehugme3 : La scena finale di Anna che corre da Marco per sempre famosa come quando Lele corse da Alice in aereoporto, Maria d… - minuttfminutt : RT @Gaia93712891: L'uomo è davvero il nemico numero uno del nostro Pianeta. Per girare una fiction RAI sulla Protezione Civile si appicca i… -