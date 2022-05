Ragazzi ubriachi di sera: ambulanza a Origgio alle 4 di notte (Di giovedì 26 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Alcol sempre più diffuso fra i Ragazzi che frequentano i locali d’aggregazione, aperti fino a notte inoltrata. Alzano il gomito nelle discoteche e nei pub e, a chiusura avvenuta, bighellonano nelle vicinanze diventando violenti. L’ultimo caso è di qualche giorno fa, alle 4 della notte, quando un ragazzo 19enne che aveva alzato il gomito si ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 26 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Alcol sempre più diffuso fra iche frequentano i locali d’aggregazione, aperti fino ainoltrata. Alzano il gomito nelle discoteche e nei pub e, a chiusura avvenuta, bighellonano nelle vicinanze diventando violenti. L’ultimo caso è di qualche giorno fa,4 della, quando un ragazzo 19enne che aveva alzato il gomito si ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

