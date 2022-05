Perché dare l’autonomia al Donbass non basterà (Di giovedì 26 maggio 2022) Ho ascoltato Matteo Renzi che, intervistato a Quarta Repubblica, prefigurava per i russofoni dell’Ucraina il modello altoatesino adottato dall’Italia nella Provincia, appunto autonoma, di Bolzano. Un attimo di riflessione dovrebbe far comprendere che la proposta non può avere alcun successo, e per molte ragioni. Modello altotesino Innanzitutto, quella di lingua tedesca è, per l’Italia, una vera minoranza: inferiore all’1% (più vicino allo 0.5%) della popolazione di lingua italiana. Come abbiamo illustrato nel precedente articolo, linguisticamente parlando, il Paese è diviso in due: il 35% parla a casa propria esclusivamente russo e meno del 50% esclusivamente ucraino. Poi, in Italia non v’è alcun sentimento di sopportazione, men che meno diffidenza, nei confronti della minoranza tedesca (peraltro protetta dall’art. 6 della Costituzione). Anzi, è spesso ammirata per il superiore grado ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 26 maggio 2022) Ho ascoltato Matteo Renzi che, intervistato a Quarta Repubblica, prefigurava per i russofoni dell’Ucraina il modello altoatesino adottato dall’Italia nella Provincia, appunto autonoma, di Bolzano. Un attimo di riflessione dovrebbe far comprendere che la proposta non può avere alcun successo, e per molte ragioni. Modello altotesino Innanzitutto, quella di lingua tedesca è, per l’Italia, una vera minoranza: inferiore all’1% (più vicino allo 0.5%) della popolazione di lingua italiana. Come abbiamo illustrato nel precedente articolo, linguisticamente parlando, il Paese è diviso in due: il 35% parla a casa propria esclusivamente russo e meno del 50% esclusivamente ucraino. Poi, in Italia non v’è alcun sentimento di sopportazione, men che meno diffidenza, nei confronti della minoranza tedesca (peraltro protetta dall’art. 6 della Costituzione). Anzi, è spesso ammirata per il superiore grado ...

